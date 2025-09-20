Похороненный бизнесмен-мошенник неожиданно «воскрес» на свадьбе дочери

Объявленный умершим краснодарский бизнесмен Александр Хайруллаев, подозреваемый в мошенничестве на 100 миллионов рублей, неожиданно «воскрес» во время свадьбы собственной дочери. Как сообщает РЕН ТВ, на торжестве внезапно прозвучало его голосовое сообщение с обращением к новым родственникам.

К удивлению многих на свадьбе включили голосовое поздравление от отца невесты, который считался мертвым. Гости, знавшие о кончине бизнесмена, впали в ступор, когда ведущий сделал объявление о воспроизведении сообщения.

«Папа нашей невесты. Его сейчас нет с нами. Он за границей, в Париже. И сейчас от папы специальное поздравление, он прислал голосовое сообщение, которое мы все вместе с вами послушаем», — заявил ведущий.

Гости торжества были удивлены, но больше всего, вероятно, обрадовались десятки бывших компаньонов бизнесмена. Речь про тех, кто еще несколько лет назад вложил миллионы рублей в мифический бизнес и столкнулись с обманом.

Как сообщает канал, 22-летняя дочь москвичка организовала фиктивные похороны отца, чтобы скрыть его преступления. Тайна раскрылась благодаря публикациям в соцсетях самой девушки, где полицейские обнаружили доказательства обмана. Хайруллаева вместе с сыном обвиняют в крупном мошенничестве — они привлекли инвестиции на строительство современных теплиц, но вместо высокотехнологичных комплексов возвели обычные сооружения, присвоив себе 100 миллионов рублей.

По данным РЕН ТВ, в отношении неосторожной невесты уже возбудили дело об использовании фальшивых документов. Вместо счастливой семейной жизни она может оказаться в колонии, если ее вину докажут. Отца в ближайшее время могут объявить в международный розыск.

