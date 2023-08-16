Агентство КНДР: солдат Кинг перебежал границу из-за разочарования в американском обществе

Американский военнослужащий Трэвис Кинг перебежал из Южной Кореи в КНДР, разочаровавшись в неравенстве американского общества и расовой дискриминации в своей армии, сообщило Центральное корейское информационное агентство.

Утверждается, что Кинг выразил готовность искать убежище в Северной Корее или любой другой стране.

Как подчеркивает Associated Press, это было первое официальное подтверждение Пхеньяна о том, что американский солдат задержан властями. Отмечается, что проверить достоверность слов Кинга не представляется возможным.

В Министерстве обороны США заявили, что Пентагон работает по всем каналам, чтобы вернуть своего военнослужащего в Америку. Источник в военном ведомстве сообщил, что заявления Кинга являются северокорейской пропагандой.

23-летний Трэвис Кинг в конце июля пересек границу между Южной Кореей и КНДР, присоединившись к гражданской экскурсии.