Агроном из Подмосковья объяснил, почему нельзя сажать клубнику после картофеля и томатов

Многие садоводы жалуются: клубничные кусты вымахивают огромными, листья сочные и зеленые, а урожай собирать практически нечего — горстка мелких кислых плодов. По словам специалистов, причина кроется в типичных ошибках, которые огородники совершают, сами того не осознавая. Как пояснил REGIONS агроном из Подмосковья Леонид Суровцев, исправив эти недочеты, можно увеличить сбор ягод в несколько раз.

Специалист отметил, что чаще всего люди путают потребности культуры: то, что стимулирует рост листвы, далеко не всегда способствует образованию плодов. Клубника, по его словам, культура отзывчивая, но требует четкого соблюдения правил ухода, и даже одна-две оплошности способны снизить урожай наполовину.

Первая ошибка — неподходящее место. Агроном подчеркнул, что клубника любит солнце. Если высадить ее в тени — под деревьями или с северной стороны строений, — ягод будет мало, они вырастут кислыми и мелкими. В тени кусты активно наращивают листву, но плодовые почки закладываются плохо. Специалист уточнил, что ягодная культура должна находиться под прямыми лучами не менее 6–8 часов в сутки — только тогда плоды наберут сладость и вырастут крупными. Кроме того, эксперт предупредил, что не стоит сажать клубнику в низинах, где застаивается холодный воздух и вода: корни начнут подгнивать, а растения будут болеть.

Вторая ошибка — неправильные предшественники. По словам Суровцева, клубнику нельзя размещать на грядках, где прежде росли картофель, томаты, перцы или баклажаны. У этих культур общие с клубникой болезни и вредители. Лучшими предшественниками агроном назвал лук, чеснок, морковь и зелень. Он пояснил, что почва после пасленовых истощена и заражена, и если высадить туда клубнику, она будет болеть, а хорошего урожая не видать. Поэтому важно соблюдать севооборот или хотя бы менять место посадки раз в 3–4 года.

Третья ошибка — неправильная обрезка усов. Агроном объяснил, что усы отнимают у растений много сил. Если их вовремя не удалять, клубника тратит энергию на размножение в ущерб плодоношению. Однако и удалять все подряд тоже неверно. Специалист посоветовал оставлять усы только с тех кустов, которые планируется размножать, и брать исключительно первые розетки от материнского растения. Остальные усы, подчеркнул он, нужно удалять без жалости и делать это регулярно, а не раз в сезон.

Четвертая ошибка — неправильный полив. Суровцев отметил, что клубника не терпит ни засухи, ни переувлажнения. В жару без полива ягоды мельчают и сохнут, а при избытке влаги начинают гнить прямо на кусте. Особенно опасен полив дождеванием во время цветения и плодоношения: вода смывает пыльцу, и завязи образуются плохо. Агроном рекомендовал поливать клубнику под корень, использовать теплую воду и делать это рано утром. Он также настоятельно посоветовал мульчировать грядки для сохранения влаги, назвав лучшей мульчой солому или скошенную траву.

Пятая ошибка — недостаток или избыток удобрений. Многие дачники либо вовсе не подкармливают клубнику, либо перекармливают ее азотом, пояснил эксперт. В первом случае кусты голодают и не дают урожая, во втором — «жируют», наращивая огромные листья в ущерб ягодам. Специалист разъяснил, что весной клубнике нужен азот для роста листвы, но как только появляются бутоны, азот следует исключить. На первый план выходят фосфор и калий, отвечающие за цветение и плодоношение. Органику — перегной, компост — агроном посоветовал вносить осенью или ранней весной.

Шестая ошибка — отказ от мульчирования. По словам Суровцева, мульча для клубники — настоящее спасение. Она удерживает влагу, подавляет рост сорняков, защищает ягоды от грязи и гнили. Без мульчи растения чаще болеют, а плоды, лежа на земле, портятся. Идеальной мульчой для клубники агроном назвал солому или сено. Скошенную траву тоже можно использовать, но ее необходимо предварительно подсушить. А вот опилки и хвою эксперт брать не рекомендовал — они закисляют почву.

Седьмая ошибка — неправильное обновление посадок. Клубника хорошо плодоносит первые 3–4 года, после чего ягоды мельчают, а урожай падает, подчеркнул специалист. Однако многие дачники оставляют кусты на 5–6 лет, надеясь на чудо. Суровцев резюмировал, что каждые 3–4 года грядку нужно обновлять: заводить новые розетки, менять место посадки, а старые кусты выкапывать и сжигать, так как на них накапливаются болезни и вредители.

Подмосковный агроном подвел итог: обильный урожай клубники — это результат грамотной агротехники. Солнечное место, правильные предшественники, своевременное удаление усов, грамотный полив, сбалансированные подкормки и регулярное обновление посадок — вот слагаемые успеха.