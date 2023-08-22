Агроном рассказал о традиции срывать зеленые помидоры для сохранения урожая
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Как сообщает издание «Утро.ру», современные садоводы, в поисках вкусных закусок и сохранения урожая, все чаще прибегают к традиционной практике сбора зеленых томатов до их полного покраснения.
Зеленые помидоры великолепно подходят для консервации и приготовления разнообразных закусок. Этот древний метод сбора позволяет сохранить часть урожая и насладиться вкусом помидоров во время зимних месяцев.
Одна из причин такой практики связана с российским климатом, где в конце лета могут возникать резкие перепады температур, способные уничтожить весь урожай. Срывание зеленых плодов до полного созревания — это способ его защиты.
По словам агронома Михаила Воробьева, зеленые томаты можно разместить в теплом и темном месте, где они постепенно дозреют. Также следует помнить о правильном хранении, чтобы качество плодов сохранялось максимально долго.