Агроном рассказал о традиции срывать зеленые помидоры для сохранения урожая

Как сообщает издание «Утро.ру» , современные садоводы, в поисках вкусных закусок и сохранения урожая, все чаще прибегают к традиционной практике сбора зеленых томатов до их полного покраснения.

Зеленые помидоры великолепно подходят для консервации и приготовления разнообразных закусок. Этот древний метод сбора позволяет сохранить часть урожая и насладиться вкусом помидоров во время зимних месяцев.

Одна из причин такой практики связана с российским климатом, где в конце лета могут возникать резкие перепады температур, способные уничтожить весь урожай. Срывание зеленых плодов до полного созревания — это способ его защиты.

По словам агронома Михаила Воробьева, зеленые томаты можно разместить в теплом и темном месте, где они постепенно дозреют. Также следует помнить о правильном хранении, чтобы качество плодов сохранялось максимально долго.