Агутин разозлился под конец своего юбилейного концерта

Как сообщает издание «Утро.ру» , певец в конце июля провел выступление в Москве, где собрал зрительный зал, сопоставимый по размерам с целым стадионом. Однако в медиапространстве не могли не обратить внимание на отсутствие Анжелики Варум.

Согласно тому, что пишут фанаты Леонида Агутина, его супруга действительно не была на концерте. По ее словам, она испытывала серьезную слабость по причине болезни. Позже также появилась информация о том, что певец и вовсе разозлился под конец собственного шоу. Если верить слухам, на это могли повлиять те же звуковики или что-то другое.

Ну а сам Агутин отзывается о нем положительно, выражая при этом благодарность зрителям. Он заявил, что на данный момент любит всех сильнее, чем обычно.