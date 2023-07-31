«АиФ» презентовали проект «Край любви мой Дагестан», посвященный 100-летию Расула Гамзатова

Как сообщает сайт aif.ru, этот колоритный и познавательный проект призван познакомить множество людей с творческой деятельностью одного из певцов дагестанской земли. Его зовут Расул Гамзатов, и он – «знаток человеческих душ». Помимо этого, предполагалось рассказать о местных традициях и культуре.

А чтобы сделать это наиболее полно, были использованы совершенно разные форматы подачи информации: как визуальной, так и содержательной. По итогу удалось организовать целое интерактивное виртуальное путешествие по «гамзатовским местам» в Дагестане, а также многое другое.

Хоть этот специальный проект и был изначально рассчитан на людей всех возрастов, однако наибольший интерес хотелось пробудить именно у молодых жителей России. По этой причине и были использованы современные технологии в коммуникации.