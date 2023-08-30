«АиФ» примет участие в 21-м Московском медиафестивале на Поклонной Горе

В этом году ожидается проведение мероприятия в новом, расширенном формате.

Стало известно, что среди участников будут не только издательские дома. В их числе также представлены ТВ- и радиокомпании вместе с представителями интернет-индустрии.

Несмотря на новшества, все же сохраняется и верность сложившимся со временем традициям. Так, площадку поделят на несколько тематических зон, связанных с детьми, книгами, другими увлечениями, бизнесом и технологиями, а также со спортом и здоровьем.

Что касается гостей фестиваля, то «АиФ» приготовил для них насыщенную развлекательную программу, с которой можно ознакомиться, перейдя на сайт aif.ru. Помимо лекций, ожидается проведение концерта и мастер-классов.