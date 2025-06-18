Air Arabia назвала дату, до которой приостановила полеты в Россию

Авиакомпания Air Arabia официально объявила о приостановке регулярных рейсов в Россию и обратно до 30 июня, сообщает представитель Росавиации.

Решение связано с нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке, где продолжается эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Эта мера стала частью масштабных изменений в авиаперевозках, вызванных закрытием воздушного пространства и пересмотром маршрутов многими перевозчиками.

В ассоциации «Турпомощь» RT подтвердили, что туристическая отрасль столкнулась с серьезными вызовами — помимо отмен рейсов, временно приостановлены продажи туров в ряд направлений. Пассажирам, уже купившим билеты Air Arabia, рекомендуется уточнять информацию о переносах и альтернативных маршрутах через сервисы авиакомпании.

Ранее турэксперт назвала альтернативные направления Дубаю для отдыха россиян.