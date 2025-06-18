Названа альтернатива для россиян отдыху в Дубае

Туристический эксперт Наталия Ансталь предложила варианты для российских путешественников, ищущих замену курортам ОАЭ на фоне массовых отмен рейсов в Дубай. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, в качестве ближневосточных альтернатив могут выступать Египет: Хургада как безопасный вариант (удалена от зоны конфликта) и схожие с Дубаем климатические условия, а также Турция, которая остается доступным направлением.

Эксперт добавила, что среди дальних направлений — это Куба (выгодные цены в несезон) и Таиланд, при наличии шенгенской визы: Испания и Италия с комфортной летней погодой, а также Марокко как экзотическая альтернатива.

По ее мнению, сейчас важно рассматривать разные варианты. Каждое направление имеет свои преимущества в текущей ситуации. При выборе следует учитывать не только стоимость, но и безопасность, а также сезонные особенности каждого региона.

Ранее она определила простой метод сэкономить на летнем отдыхе.