Air France приостановила свои рейсы над Красным морем из-за светящегося объекта в небе

Авиакомпания Air France приостановила свои рейсы над Красным морем до получения новых указаний после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе во время пролета над Суданом, сообщило издание AFP, ссылаясь на заявление компании.

С начала 2023 года суда в Красном море стали объектом атак со стороны йеменских хуситов. Эти действия предпринимаются в ответ на нападения Израиля в секторе Газа. Представители хуситов заявляют, что их мишени — это цели, связанные с Израилем.

Однако под удар попадают и корабли Великобритании и США. В ответ на эти атаки Соединенные Штаты и Британия также осуществляют удары по позициям в Йемене.

Ранее сообщалось, что партизанская группа хуситов, представляющая движение «Ансар Аллах» в Йемене, атаковала старую часть Тель-Авива Яффо с использованием дронов.