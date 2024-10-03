Хуситы сообщили о нападении на Тель-Авив с помощью БПЛА

Партизанская группа хуситов, представляющая движение «Ансар Аллах» в Йемене, атаковала старую часть Тель-Авива Яффо с использованием дронов. Военный представитель группы Яхья Сариа подтвердил в эфире хуситского телеканала Al Masirah, что ударные беспилотники успешно достигли своих целей.

«Войска ВВС Йемена провели операцию, нацелившись на важный объект в Яффо, который находится в Тель-Авиве», — прокомментировал господин Сариа.

Сариа добавил, что израильская система противовоздушной обороны не смогла перехватить запущенные дроны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сделала официальных заявлений относительно атаки на Тель-Авив.

В то же время сегодня утром, 3 октября, израильские военные сообщили о перехвате «подозрительного объекта», который приближался к побережью в центральной части страны.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США помогал Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты.