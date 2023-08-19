Академик Онищенко объяснил суть маркировки «здоровые продукты»
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По словам академика РАН Геннадия Онищенко, при обсуждении идеи маркировки продуктов питания следует избегать «лихих» формулировок. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что маркировка «здоровые продукты» является опасной, потому как остальные продукты можно считать ядовитыми и отравленными.
По мнению Онищенко, законодательно закрепленный термин «здоровое питание», например, напротив, является показателем безопасности продукта.