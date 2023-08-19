Академик Онищенко объяснил суть маркировки «здоровые продукты»

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, при обсуждении идеи маркировки продуктов питания следует избегать «лихих» формулировок. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что маркировка «здоровые продукты» является опасной, потому как остальные продукты можно считать ядовитыми и отравленными.

По мнению Онищенко, законодательно закрепленный термин «здоровое питание», например, напротив, является показателем безопасности продукта.