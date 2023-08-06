Аксенов заявил, что Чонгарский мост был поврежден из-за удара ВСУ ракетами

Как сообщает KP.RU , процесс ремонтно-восстановительных работ уже был запущен.

Сергей Аксенов, занимая должность главы Крымской Республики, написал на своей странице в социальных сетях о том, что украинские войска нанесли ракетные удары. Они были осуществлены в районе, где расположен Чонгарский мост.

Согласно информации, которой поделился глава республики, зафиксировано одно попадание. Также известно, что другую часть ракет удалось сбить благодаря задействованным силам ПВО. Однако не обошлось без повреждения моста – пострадало дорожное полотно. К счастью, погибших в этом происшествии нет. Сергей Аксенов убедительно просит всех местных жителей не беспокоиться о случившемся.

Ранее об этом же происшествии уведомил Владимир Сальдо, являясь губернатором Херсонской области.