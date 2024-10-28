Актер из «Сватов» Шпаковский трагически разбился в ДТП в возрасте 48 лет

Российский актер театра и кино Максим Шпаковский скончался на 49-м году жизни. О трагической утрате проинформировала в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Драматического театра Черноморского флота им. Бориса Лавренева, где служил артист.

Там отметили, что Шпаковский не дожил до своего 49-летия какие-то две недели. Причины ухода из жизни артиста не приводятся.

«Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет», — говорится в публикации.

В то же время, как пишет издание «Регнум» со ссылкой на окружение артиста, Шпаковский скончался от полученных в ДТП травм. Как поведала знакомая актера, автокатастрофа в Севастополе произошла 25 октября. По словам женщины, она находилась в больнице, «когда Макса пытались спасти, но врачам это не удалось».

Максим Шпаковский сыграл более 40 ролей в различных российских фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился в роли бандита в четвертом сезоне популярного ситкома «Сваты». Также он знаком театралам по ролям в спектаклях «Ты нужен морю», «Женитьба», «Капитанская дочка» и многих других.

О месте и времени прощания со Шпаковским будет объявлено позже.