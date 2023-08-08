Актера театра и кино засняли в элитном московском фитнес-клубе

Как сообщает издание «Утро.ру» , артист просто обязан иметь отличную фигуру, ведь он выступает не только на сцене, но и как пример для подражания.

Ефим Шифрин – как раз один из них. Актеру пошел уже 68-й год, однако это не мешает регулярным занятиям в спортивном зале. Благодаря им Шифрин может похвастаться своим красивым рельефным телом.

Андрей Попов, тренер элитного фитнес-клуба на Ленинградском проспекте Москвы, решил сделать снимок со знаменитостью. В кадре мужчины меряются бицепсами. Кадр выложен в запрещенной социальной сети на территории Российской Федерации.

Напомним, что Шифрин начал активно заниматься спортом еще в 40 лет, а это означает, что никогда не поздно чем-то увлечься. Тем более, с пользой для здоровья.