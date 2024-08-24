Активисты из Лосино-Петровского передали маскировочные сети для бойцов СВО

Активисты отделения партии «Единая Россия» из Лосино-Петровского городского округа передали маскировочные сети для бойцов, находящихся в настоящее время в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

К ним с просьбой о помощи обратился Денис, который рассказал о том, что в условиях текущих боевых действий крайне остро стоит вопрос о наличии маскировочных сетей, которые являются неотъемлемым элементом защиты и помогают бойцам оставаться незаметными для противника. Он попросил о помощи в их пополнении для его друзей, которые находятся в зоне СВО.

В рамках акции «Добрые Дела» активисты местного отделения партии «Единая Россия» и Депутат Совета депутатов Данилова Гузаль собрали необходимые материалы и в кратчайшие сроки приступили к их производству.

Благодаря слаженной работе и неравнодушию всех участников процесса, маскировочные сети были оперативно готовы. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин передал сети Денису, который был благодарен за оказанную помощь.