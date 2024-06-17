Активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали концерт для медиков Луховицкой больницы в честь праздника
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Луховицы]
Активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» реализовали инициативу молодежи муниципального образования по поводу организации концерта на территории Луховицкой больницы, посвященного Дню медработника. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Уточняется, что мероприятие состоялось также при поддержке администрации муниципалитета и местного отделения партии «Единая Россия».
В ходе концерта выступающие держали в руках плакаты с поздравлениями, пели песни, читали стихотворения, адресовали врачам слова благодарности и признательности. Также в мероприятии приняла участие луховицкая певица Наталья Шотина, исполнившая хит «Мы желаем счастья вам».
Медики подпевали и поддерживали ребят, а также поблагодарили их за инициативу и внимание.