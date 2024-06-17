Активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали концерт для медиков Луховицкой больницы в честь праздника

Активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» реализовали инициативу молодежи муниципального образования по поводу организации концерта на территории Луховицкой больницы, посвященного Дню медработника. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что мероприятие состоялось также при поддержке администрации муниципалитета и местного отделения партии «Единая Россия».

В ходе концерта выступающие держали в руках плакаты с поздравлениями, пели песни, читали стихотворения, адресовали врачам слова благодарности и признательности. Также в мероприятии приняла участие луховицкая певица Наталья Шотина, исполнившая хит «Мы желаем счастья вам».

Медики подпевали и поддерживали ребят, а также поблагодарили их за инициативу и внимание.