Второе за сутки перекрытие: Крымский мост остановил движение машин

Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен, о чем водителей предупредили в официальном канале информирования о ситуации на автоподходах в мессенджере «Макс».

На транспортном переходе введены ограничения для проезда машин. Всех, кто сейчас находится на самом мосту или в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям специалистов транспортной безопасности.

Это уже не первая задержка движения за последнее время: прошлой ночью проезд по объекту также перекрывали, тогда ограничение действовало в течение 31 минуты.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили атаку на Московский регион. В результате медицинская помощь потребовалась 20 жителям, еще несколько погибли.