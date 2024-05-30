Актриса из «Моей прекрасной няни» Дубакина рассказала про работу с Заворотнюк

После работы в сериале «Моя прекрасная няня» к героям проекта пришел головокружительный успех, особенно это затронуло Анастасию Заворотнюк. Несмотря на это, по словам Дубковой, актриса не возгордилась и не стала жертвой звездной болезни. Она трудилась во благо многосерийной комедии и просто делала свою работу с любовью.

«Она вдруг стала, наверное, самой популярной актрисой вообще. Я помню и наклейки с ней везде, и плакаты. И она никогда не показывала своей усталости, хотя, конечно, тяжелые были нагрузки у нее. Не всегда через 12 часов смена заканчивалась, она могла и дольше длиться, а у Насти были и дети маленькие. Она готовность всегда показывала работать и была откликающимся человеком... она всегда включалась и старалась как-то помочь», — добавила Дубакина.

Напомним, 30 мая 2024 года скончалась Анастасия Заворотнюк. Последние пять лет она боролась с онкологией: у звезды была четвертая стадия рака мозга, глиобластома. Семья на протяжении долгого времени лечила и поддерживала актрису, но болезнь оказалась сильнее. Смерть актрисы подтвердил ее директор во всех соцсетях, а также старшая дочь, Анна Заворотнюк. Отметим, что девушка последние годы жила на две страны — ОАЭ и Россия. Несмотря на непростую ситуацию в семье наследница звездной пары старалась вести обычный образ жизни.