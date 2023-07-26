Актриса из «Постучись в мою дверь» решила показать фигуру в полупрозрачном наряде

Как сообщает издание «Утро.ру» , публика осталась в восторге, осыпав актрису комплиментами. Пост практически сразу набрал более полутора миллионов лайков.

Ханде Эрчел цепляет своей привлекательностью не только в Турции, но и в других странах. Так, в России она стала известна благодаря главной роли в нашумевшем любовном сериале.

На данный момент за звездной брюнеткой следят более 30 млн фанатов. Поэтому Ханде Эрчел регулярно радует их новыми снимками. В этот раз знаменитость выложила в сеть кадры, где она позирует в синем сетчатом наряде, через которые видны формы точеной фигуры.

Также сквозь полупрозрачные одежды проглядывается купальник, отдающий золотистым цветом. Сразу становится ясно, что девушка тщательно следит за внешним видом.