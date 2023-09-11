Актриса Мария Скуратова умерла на 91-м году жизни

Печальную новость сообщили в театре Российской Армии, где до последнего времени служила советская и российская актриса Мария Скуратова.

Отмечается, что артистка скончалась в возрасте 90 лет. Причины ухода из жизни не сообщаются. В руководстве театра сообщили, что прощание со Скуратовой пройдет в Николо-Архангельском крематории. Время сейчас согласовывается с родными умершей.

«10 сентября на 91-м году ушла из жизни замечательная актриса Центрального академического театра Российской Армии, заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова», — говорится в публикации.

Мария Скуратова играла в театре Российской армии Бьюлю в спектакле "Орфей спускается в ад". Актриса также запомнилась советским и российским зрителям по постановкам "Человек со стороны", "Поднятая целина", "Хождение по мукам", и многим другим.