Акции с сожжением Корана обошлись шведской полиции в 350 тысяч долларов

Поддержание порядка на акциях с сожжением Корана, организованных в Стокгольме иракским эмигрантом Салваном Момикой, обошлось столичной полиции как минимум в 3,7 млн крон (более $350 тысяч), выяснило Sveriges Radio.

При этом указанную сумму составили только расходы на зарплату полицейским, дежурившим во время демонстраций, продлившихся четыре месяца. Она заметно вырастет, если добавить траты на оборудование, бензин и незапланированные расходы.

Салван Момика сжег Коран в центре Стокгольма 28 июня с разрешения местных властей. Акция, которая прошла в день праздника Ид аль-Адха, вызвала протест в большинстве мусульманских стран.