Акция памяти, посвященная легендарной «Катюше», прошла в Красноармейске

В городах Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск, в знак скорби по жертвам войны, местные жители зажгли свыше 2 000 свечей. Из этих мерцающих огней создали слово «Помним», символизирующее нерушимую связь с прошлым и общую ответственность за будущее поколение.

На следующий день, 23 июня, в Красноармейске состоялось необычное и значимое мероприятие – масштабная акция «Свеча памяти. Боевая машина Победы». В год 80-летия Великой Победы и в рамках празднования Года защитника Отечества было решено особо отметить ключевую роль легендарной БМ-13 – боевой машины, известной как «Катюша», в достижении побед на фронте. Инициативные жители и активисты округа выложили 22 000 свечей, сформировав изображение машины с узнаваемым силуэтом, ставшего символом Великой Отечественной войны.

Акция, посвященная легендарной «Катюше», была проведена в Красноармейске не случайно. Именно здесь, в июне 1941 года (незадолго до начала войны), на полигоне в присутствии начальника Генштаба Красной Армии Георгия Жукова состоялись демонстрационные стрельбы с участием танков Т-34 и боевой машины БМ-13, прозванной «Катюшей». Боевым расчетом руководила энергичная и талантливая Антонина Чувашова.

Новое оружие произвело на присутствующих огромное впечатление. На месте огневой позиции было принято решение о немедленном принятии этой первой отечественной реактивной системы залпового огня (РСЗО) на вооружение. Вскоре началось серийное производство. Семь реактивных установок с комплектом боеприпасов, изготовленных на полигоне, были переданы экспериментальной батарее под командованием капитана Ивана Флерова.

Он впервые применил массированный удар по скоплению вражеской техники на железнодорожной станции Орша. С дистанции 5’000 метров батарея Флерова произвела залп из 112 термических ракет. Очевидцы описывали это так: «Над станцией развернулось бушующее, оглушительное море пламени. Горели не только танки и машины, но и сама земля. Оставшиеся в живых немецкие солдаты, охваченные ужасом, бросали оружие и технику, в панике разбегаясь». Новое оружие быстро получило прозвище «Орган Сталина» из-за характерного звука, издаваемого ракетами при полете.

Важный вклад в участие дивизионов ракетной артиллерии в битве за Москву внесли самоотверженные усилия тыла, включая сотрудников Софринского полигона. Антонина Чувашова, вместе с другими работниками НИИ-3, была удостоена Ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак почета» и медалей.

Общая площадь композиции из свечей составила 300 кв.м., что позволило зафиксировать этот результат в Реестре рекордов России и международной книге рекордов ИНТЕРРЕКОРД.