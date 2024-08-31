Акция, посвященная Дню города и году семьи в России, прошла в Ступино у стелы «Город трудовой доблести»

Праздничная акция к 86-летию города Ступино прошла у стелы «Город трудовой доблести». Ступинская молодежь из множества свечей выложила слово «Семья». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Красивая инсталляция стала символом единства и сплоченности всех поколений ступинцев. Акция «Ступино — моя семья» — это возможность еще раз подчеркнуть роль и значимость семьи в обществе. Участников акции ждал открытый микрофон, где желающие смогли поделиться своими чувствами и воспоминаниями, рассказать о том, что для них значат Ступино и семья.

«Этот год президент России объявил годом семьи. Ступинцы для меня — большая крепкая семья, в которой каждый вносит вклад в развитие нашего города. Люблю, ценю и уважаю каждого из вас. Желаю здоровья, добра и мира в каждый дом», — подчеркнул глава муниципалитета Сергей Мужальских.

Помимо этого, присутствующие услышали истории 10 ступинских династий самых разных сфер и героя-участника СВО. Ступинцы рассказали о том, как судьбы нескольких поколений их семей связаны с городом.