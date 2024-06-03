Актуальные вопросы в сфере здравоохранения обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа

Расширенную встречу в г.о. Одинцово посвятили одной из самых важных тем — здравоохранению. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обсудил с представителями областного Минздрава и инициативными жителями важные вопросы, озвучили, над чем предстоит работать, а также рассказали про стратегии развития сферы в округе.

Было отмечено усиление больниц специалистами, развитие кадров, расширение возможностей диспансеризации и вакцинации.

Возглавивший Одинцовскую областную больницу (ООБ) в феврале этого года Александр Грицанчук выступил на совещании с отчетом, а также представил стратегию кадрового развития. Главврач отметил, что укомплектованность терапевтами, по сравнению с прошлым годом, выросла на 3% до 93%, а педиатров — на 4% до 92%.

Ротация медкадров происходит в том числе с учетом потребностей населения. Так, в Татарковскую амбулаторию отправили невролога и кардиолога, а Грибовский ФАП усилили неврологом, терапевтом и педиатром.

Кроме того, в ООБ трудятся свыше 50 кандидатов наук. С июня в медучреждение устроится заслуженный врач РФ и доцент кафедры хирургии МГМУ им. И.М. Сеченова Василина Лесовик.

Для жителей отдаленных территорий округа проводят диспансеризацию, отправляют специальные медбригады, включая и узких специалистов. Поликлиники усиливают новым оборудованием. Например, в «Никольской» поселка Старый городок появились маммограф и рентген-аппарат. Работать еще предстоит по направлению для детей. Постоянно мониторят и приглашают на работу педиатров, на рассмотрении сейчас не менее 30 резюме специалистов.

За последнее время на 17,8% увеличилась вакцинация юных жителей округа от заболеваний, включая паротит, гепатит В, корь, краснуху, столбняк, дифтерию, коклюш.

Александр Грицанчук на совещании представил стратегию кадрового развития, которая заключается в помощи молодым специалистам, привлечении к сотрудничеству крупных медуниверситетов страны, а также развитии сотрудников. Так, больница округа налаживает долгосрочное сотрудничество с Московским государственным университетом им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и РУДН. Продолжаются лекции по ряду образовательных учреждений, где привлекают студентов. Например, из медицинских колледжей Шатуры, Дмитрова, Егорьевска и МОНИКИ. Сотрудников направят на развитие по научной линии и на кафедрах институтов. Профессорская база будет работать в ООБ.

«На практику к нам уже пришли 56 человек – 28 помощников терапевта и 28 помощников хирурга. Практика будет осуществляться на наших клинических базах. Также диагностический профиль – 60 человек придут на 2 недели. Тем самым мы «перекрываем» летний период. Таким образом, упор делается на врачебный и сестринский персонал», — заявил Александр Грицанчук.

Главврач ответил жителям Никольского, которые просили о переносе кабинета хирурга в поликлинике Старого Городка со второго на первый этаж. Как отметил Грицанчук, перевязочная и кабинеты должны иметь определенную площадь и пройти лицензирование, эти процессы планируют запустить после завершения ремонтных работ.

Были обсуждены и другие волнующие население вопросы. Например, об открытии социальной аптеки в амбулатории села Жаворонки. Руководство больницы отметило, что направит запрос об этом в «Мособлмедсервис».

В решении вопроса с парковкой у новой поликлиники в селе Ромашково также постараются помочь: больница изучает проектно-сметную документацию.

Администрация округа также посодействует в решении проблемы в Часцовской амбулатории: там регулярно происходят подтопления из-за неисправного крана запорного механизма. Муниципалитет направит узкопрофильных специалистов для устранения.

«Видим позитивные сдвиги в работе Одинцовской областной больницы, но проблем предстоит решить еще много. Поэтому круглые столы в таком формате будем проводить на регулярной основе – фиксировать протокольные поручения и контролировать выполнение задач. К нашей следующей встрече Одинцовская областная больница должна подготовить конкретные шаги по каждому слайду и каждой проблеме», – резюмировал Андрей Иванов.

Отметим, что на базе Одинцовской областной больницы создан Научный и Молодежные советы. К последнему присоединились десятки молодых специалистов. В округе также работает стратегический комитет, помогающий в организации разнообразных процессов здравоохранения и повышения качества услуг.