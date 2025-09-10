Акула-гигант принесла богатство бедным рыболовам

Неожиданная удача обернулась богатством для индийских рыбаков, выловивших редкую огромную акулу. Об этом также сообщает Odisha TV .

Индийские рыбаки из штата Западная Бенгалия неожиданно разбогатели, поймав редкую 200-килограммовую акулу. Случай произошел 4 сентября близ города Дигха. Рыбаки доставили свой улов на рыбный рынок в штате Одиша, где за него развернулась борьба между компаниями, производящими лекарства.

Как сообщает источник, подобные экземпляры попадаются в сети крайне редко. В итоге акулу приобрела фирма из Западной Бенгалии, предложившая самую высокую цену. Сумму сделки рыбаки предпочли не разглашать. Известно, что органы акул используются в традиционной медицине.

