Акушер-гинеколог из Подмосковья переехала с семьей из съемной квартиры в собственную «евродвушку»

Елена Чернышова из Ленинского городского округа, работающая акушера-гинекологом, приняла участие в программе «Социальная ипотека» благодаря, чему смогла приобрести собственную «евродвушку». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Стаж акушера-гинеколога родового отделения ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» Елены Чернышовой составляет уже порядка 30 лет. Опытный, высококвалифицированный врач внимательно относится ко всем пациенткам и охотно делится знаниями с молодыми коллегами.

Со слов женщины, оканчивая школу, она хотела стать именно врачом акушером. Это совершенно необыкновенно видеть радость рождения детей, разделять счастье родителей. А о возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Елена узнала от коллег. По ее словам, программа помогла их семье решить жилищный вопрос.

«У нас все врачи — я, муж, старший сын, только младший пока школьник. Раньше мы снимали жилье. Новую квартиру выбрали именно такую, какую хотели. Новый жилой комплекс в красивом районе, рядом школа, парк, удобный выезд в Москву. Переехали втроем. Старший сын уже живет отдельно». — рассказывает она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе капремонта поликлиники в подмосковном городе Дзержинский.