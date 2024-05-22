Губернатор Воробьев рассказал о ходе капремонта поликлиники в Дзержинском

В Дзержинском округе впервые проходит капитальный ремонт взрослой поликлиники, расположенной в здании 1975 года постройки. О ходе проведения работ рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В поликлинике, где сейчас ведется капремонт, возникли проблемы с подрядчиком, который нас подвел, поэтому мы его меняем на надежного», — уточнил губернатор.

Стройготовность объекта сейчас составляет 52%, там уже заменили перекрытия, укрепили фундамент, оконные и дверные проемы, возвели межкомнатные перегородки. При этом по вине подрядчика работы пришлось приостановить. После возобновления работ и завершения ремонта поликлиника будет соответствовать региональному стандарту. Там сделают удобное расположение кабинетов, разделят потоки, обустроят комфортные зоны ожидания, благоустроят прилегающую территорию, установят 13 единиц медоборудования. Завершение работ запланировано на конец 2024 года.

После открытия медицинского учреждения его вновь смогут посещать 47 тысяч жителей, которых пока принимают в здании детского инфекционного отделения на территории больницы. Помимо этого, в округе откроется еще один филиал поликлиники — на улице Доркина, где будут принимать терапевт, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, онколог, гастроэнтеролог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.