Акустика без границ: музыкальный фестиваль «Live Sound» состоится в Бронницах

В субботу, 21 февраля, в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоится музыкальный фестиваль «Live Sound» (12+).

Две уникальные группы создадут для гостей необыкновенную атмосферу. Коллектив «Free Chapters Band» особенно прославился своим хитом ВИА «XX Век». Группа «Последний Паттерн» — молодой коллектив, который завоевывает внимание публики своим талантливым исполнением.

Организаторы фестиваля подготовили уникальную программу мероприятия. Зрителям предложат оценить творческий потенциал современных исполнителей — со сцены прозвучат оригинальные авторские композиции. Окунуться в мир различных жанров и стилей гости смогут за счет исполнения классических хитов российской и мировой музыкальной сцены.

Фестиваль «Live Sound» — пространство, предназначенное для раскрытия виртуозного исполнительского потенциала и демонстрации богатства музыкальных жанров. Благодаря этому он приобретает значение значимого культурного явления для каждого, кто неравнодушен к акустическому звучанию.

Начало в 18:00. Вход свободный, 12+.