Al Arabiya опубликовал первое фото свергнутого президента Нигера

На представленном телеканалом фотоснимке удерживаемый своей личной гвардией Мохамед Базум улыбаясь сидит рядом с приехавшим с посреднической миссией президентом соседнего Чада Махаматом Идрисом Деби.

Как утверждает медиа, это первое фото Базума с момента его свержения в ходе военного переворота. Снимок сделан в резиденции нигерского президента.

Напомним, 26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.