Алая дымка на опушках: в Подмосковье стартовал сбор грибов со вкусом кальмара

Алая дымка будто бы окутала лесные опушки под Бронницами. Как выяснил REGIONS , это на тепло отреагировала саркосцифа, первый весенний гриб, который появляется гораздо раньше сморчков и строчков. В народе его называют эльфова чаша: своей формой он напоминает пиалу, которая снаружи светлая, а изнутри — почти алая. Растет саркосцифа большими колониями, так что не заметить ее в лесу невозможно.

На территории России распространены в основном два вида: саркосцифа алая и саркосцифа австрийская. При внимательном рассмотрении можно заметить разницу: у первой на внешней поверхности шляпки есть крошечные волоски, у второй — закрученные. Съедобной считается именно алая. Растут эти необычные грибы на стволах и ветвях деревьев.

Специалисты из регионального эко-чата назвали их раннее появление благоприятным признаком. Саркосцифа, как выясняется, появляется только в экологически безупречных локациях. Один из участников чата, Константин Кошелев, поделился наблюдениями: лес в начале апреля — это время, когда последний снег встречается с первоцветами, первыми грибами, ужами и муравьями. До грибниц, на которых строчки появляются раньше всего, он сегодня не дошел. Но, судя по встреченной саркосцифе алой, они должны появиться. Весна, резюмирует наблюдатель.

Несмотря на экстравагантную раскраску, этот гриб абсолютно безопасен. У него много поклонников, ценящих острый и немного рыбный вкус его крепкой белоснежной мякоти. Общая рекомендация от грибников со стажем: класть саркосцифу туда, где был бы уместен шампиньон. Грибы едят сырыми в составе салатов, жарят в масле, кидают в суп или рагу.

Гурманы утверждают, что по вкусу они напоминают кальмаров. Поэтому подавать саркосцифу лучше всего на манер «кальмаров по-корейски». Шеф-повар из Бронниц Иван Демин поделился фирменным рецептом. Грибы нужно отварить, нарезать лапшой, залить маринадом из соевого соуса, рисового уксуса и кунжутного масла. По вкусу добавить чеснок и мелко нарезанный красный перец чили. Затем посыпать сверху обжаренным кунжутом и убрать в холодильник на 1-2 часа, а лучше на ночь. Так блюдо, по словам шефа, станет настоящей корейской закуской. Острота, солоноватость, аромат — все как надо. При такой подаче саркосцифу реально спутать с кальмаром. Лесной сезон в Подмосковье открыт, и первое блюдо уже готово.

