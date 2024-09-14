Алаудинов рассказал о постоянных жалобах боевиков ВСУ под Курском на нехватку еды и воды

Украинские военнослужащие под Курском столкнулись с большими проблемами с обеспечением продовольствием на данном участке фронта. На это в своем видеообращении в аккаунте в соцсетях указал командир батальона спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, противник совершенно не стесняется и открыто озвучивает свои жалобы в пабликах и соцсетях украинского сегмента интернета.

«Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это. В общей сложности у них уже потихоньку душок-то перестает присутствовать», — заявил Алаудинов.

Комментируя ситуацию на курском направлении, командир «Ахмата» отметил, что российские военные планомерно уничтожают врага, обстановка понемногу выравнивается в пользу ВС РФ.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее эксперт Сивков поделился мнением, что бои в Курской области приближают конец СВО.