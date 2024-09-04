Армия России сдерживает противника в Курской области. Неуспешность действий ВСУ может привести к изменению позиции Украины и Запада. Высока вероятность того, что лидерам стран придется учитывать мнение России о способах завершения СВО.

В Курскую область украинское командование направило наиболее боеспособные части. Армия России успешно ведет бои на данном направлении. ВСУ терпят поражение. Они теряют как личный состав, так и технику, что в дальнейшем ускорит окончание СВО.

Эксперт Сивков считает, что российское командование ведет себя крайне осторожно. Россия не намерена допустить эскалации конфликта, что особенно важно в данной ситуации. Главная задача на данный момент — принудить ВСУ вернуться на территорию Украины и дождаться президентских выборов в США.

«Мы тянем время, не допуская провокации, чтобы не подтолкнуть противника к вмешательству войск НАТО в конфликт», — уверен эксперт.

Эксперт напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Это может быть предвестником того, что ситуация на Украине критическая.

Ранее сообщалось, что Алаудинов сообщил об уничтоженной базе дроноводов ВСУ под Курском.