Алаудинов: стрелявший из гранатомета в храм в Судже не связан со спецназом «Ахмат»

Те, кто распространяет информацию о том, что военнослужащие, стрелявшие по гражданским объектам в Судже, якобы являются бойцами батальона спецназа «Ахмат», не пытаются разобраться в ситуации. Они действуют в интересах противника, поскольку сами являются «обиженными по жизни», заявил его командир, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Накануне в интернете было опубликовано видео, на котором человек в военной одежде направляет гранатомет в сторону православного храма в Судже и стреляет по жилым строениям.

«Вы, „эксперты“, определили, что это бойцы спецназа „Ахмат“… Я смотрю на то, что вы пишете, и для себя понимаю: вы люди, обиженные по жизни. Вы сами работаете на врага», — разгневался Алаудинов на видео в своем Телеграм-канале.

Он также отметил, что люди, которые стреляли на видео, по предварительной информации, не являются бойцами спецподразделения «Ахмат». По словам Алаудинова, судя по нашивкам, они принадлежат к военной комендатуре, и их речь не похожа на чеченский язык.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратил внимание на этот инцидент.

Как сообщил глава региона, на видео видно, как младший сержант 158-й военной комендатуры произвел выстрел из гранатомета в сторону храма.

По словам Хинштейна, военный не успел понести наказание, поскольку погиб в результате ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников дорожной полиции.