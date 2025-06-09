Хинштейн прокомментировал видео с обстрелом бойцом ВС России жилых домов в Судже

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале высказал мнение по поводу инцидента с обстрелом жилых зданий в Судже, который был совершен одним из российских военнослужащих.

В социальных сетях активно распространяется видеозапись, на которой запечатлен человек в форме российского военнослужащего. Он ведет огонь из гранатомета по объектам гражданской инфраструктуры в городе Суджа, при этом его снаряды задевают жилые дома и едва не поражают храм.

«Сразу, как увидел ролик, обратился в органы военного управления и военной прокуратуры», — сообщил Хинштейн.

И.о. губернатора рассказал, что после публикации видеоматериала была проведена проверка. На видео запечатлен младший сержант 158-й военной комендатуры, который в начале июня погиб в дорожно-транспортном происшествии, пытаясь скрыться от сотрудников полиции.

Руководитель региона отметил, что произошедшее должно стать уроком для всех, независимо от вероисповедания.

Ранее сообщалось, что РФ и Украина провели обмен пленными по результатам договоренностей в Стамбуле. С территорий, контролируемых киевскими властями, были возвращены 307 российских военнослужащих. Украинской стороне передано аналогичное количество — 307 солдат ВСУ, находившихся в российском плену.