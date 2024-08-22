Руцкой назвал два единственных решения для освобождения Курской области от полчищ ВСУ

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения в беседе с порталом Daily Storm высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

«А решение по Курской и Белгородской области может быть одно, тем более в этих условиях: только плотная и мощная блокада зашедшего на нашу территорию контингента ВСУ», — сказал Руцкой Daily Storm.

По мнению политика, блокада вынудит ВСУ экономить боеприпасы, а поставки новых вооружений, равно как и продовольствия, попросту прекратятся.

Также Руцкой предложил буквально утюжить выявленные разведкой украинские воинские формирования под Курском авиацией и артиллерией до их полного истребления.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Курской области бьют дронами по мирным жителям и занимаются мародерством.