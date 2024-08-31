Александр Бастрыкин контролирует ситуацию с отсутствием водоснабжения в некоторых микрорайонах Ногинска

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о длительном отсутствии водоснабжения в некоторых микрорайонах в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Отмечается, что в комментариях в аккаунт Информационного центра СК России «ВКонтакте» обратилась жительница Ногинска по вопросу отсутствия надлежащего водоснабжения в микрорайонах Заречье-1 и Заречье-2.

Известно, что несмотря на выделенные в 2022 году средства на возведение нового водозаборного сооружения и станции водоочистки, до настоящего времени работы, срок окончания которых был установлен на декабрь прошлого года, не завершены. Отмечается, что граждане вынуждены приобретать питьевую воду за свой счет.

На сегодняшний день в ГСУ СК России по Московской области начата процессуальная проверка. Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев доложит Бастрыкину о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.