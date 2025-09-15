Александр Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти

Согласно окончательным данным ЦИК РФ, после обработки всех 100% протоколов избирательных участков действующий глава региона, представляющий партию «Единая Россия», набрал 84,21% голосов избирателей.

Результаты остальных кандидатов расположились в следующем порядке: Андрей Лебедев (ЛДПР) занял вторую позицию с результатом 6,69%. Далее следуют Игорь Новиков (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 3,02%, Сергей Малинкович («Коммунисты России») с 2,65% и Сергей Лисовский (партия «Зеленые»), набравший 2,2% голосов.

Ранее Александр Дрозденко сообщил о том, что явка на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА превысила 50%.