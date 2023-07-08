Александр Гречищев: делается все для того, чтобы ликвидировать последствия ненастья в Коломне

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев рассказал, что в ночь после грозы для устранения последствий было привлечено сто сорок работников управляющих компаний, а также более шестидесяти человек из коммунальных служб.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент делается все, чтобы ликвидировать последствия подтопления территорий муниципалитета. Порядка двадцати четырех бригад привлечено к устранению проблем связанных с обрывом линий электропередач.

При этом основные работы по восстановлению электроснабжения уже завершены, но имеют место краткосрочные отключения, вызванные переходом с аварийной схемы работы на основную.

«Ситуация находится под контролем. Всем кому необходима, оказывается своевременная помощь. С жителями находимся в постоянном диалоге», — заявил Гречищев.

Он также рассказал, что пострадавшая накануне от удара молнии женщина сегодня повторно приходила на прием в Коломенскую больницу. Ее состояние стабильно, она находится на домашнем лечении.