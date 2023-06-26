Александр Гречищев рассказал о развитии здравоохранения в Городском округе Коломна
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев в рамках ежегодного отчета рассказал о развитии здравоохранения в муниципалитете.
Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
По его словам, обращения по данному направлению поступаю регулярно, обеспечению перемен способствуют капремонты и строительство новых медицинских учреждений, поставки оборудования и привлечение квалифицированных кадров.
Он отметил, что в областную больницу в минувшем году пришли работать 70 врачей и 20 - с начала текущего года.
Гречищев добавил, что для жителей в начале года открылась новая поликлиника в микрорайоне Подлипки. Также новое отделение врачей общей практики стало доступно жителям поселка Радужный.
Он подчеркнул, что в прошлом году больница получила почти 70 единиц дорогостоящего оборудования, в том числе и «тяжелое».
Кроме того, в течение этого года поступит еще четыре единицы тяжелого оборудования.