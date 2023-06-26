Александр Гречищев рассказал о развитии здравоохранения в Городском округе Коломна

По его словам, обращения по данному направлению поступаю регулярно, обеспечению перемен способствуют капремонты и строительство новых медицинских учреждений, поставки оборудования и привлечение квалифицированных кадров.



Он отметил, что в областную больницу в минувшем году пришли работать 70 врачей и 20 - с начала текущего года.



Гречищев добавил, что для жителей в начале года открылась новая поликлиника в микрорайоне Подлипки. Также новое отделение врачей общей практики стало доступно жителям поселка Радужный.



Он подчеркнул, что в прошлом году больница получила почти 70 единиц дорогостоящего оборудования, в том числе и «тяжелое».

Кроме того, в течение этого года поступит еще четыре единицы тяжелого оборудования.



