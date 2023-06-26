Александр Гречищев рассказал о результатах реализации нацпроекта «Образование» в Городском округе Коломна

По словам главы Городского округа Коломна Александра Гречищева, в рамках реализации нацпроекта «Образование» в муниципалитете введен в эксплуатацию корпус гимназии № 8 и школа на 825 мест на улице Захарова. Об этом он сообщил в своем ежегодном отчете.

Он добавил, что к началу сентября в городском округе откроется пристройка к гимназии №2 и новый корпус школы №21 на 525 мест.

Также в муниципалитете выполнен капремонт в школе на Озерском шоссе и в корпусе озерской школы №3.

Гречищев уточнил, что Сергиевская, Полурядинская, Бояркинская школы, а также лицей №4, гимназия №9 вошли в федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Кроме того, в двух зданиях школы №2 и №3 открылись помещения с мультимедийным пространством.