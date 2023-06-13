Александр Кулаков поздравил с юбилеем известного тренера по хоккею из Электрогорска
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Электрогорск]
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков встретился заслуженным тренером по хоккею Подмосковья и почетным жителем Электрогорска Владимиром Чернецовым. Повод – значительный: юбилей тренера.
«С большим удовольствием поздравил Владимира Ивановича Чернецова с юбилеем! Более 50 лет своей жизни этот замечательный человек, посвятил развитию хоккея на территории родного Электрогорска», – рассказал врио главы городского округа Электрогорск.
Глава муниципалитета отметил, что благодаря стараниям Владимира Чернецова детские, юношеские и взрослые команды округа достигают высоких результатов на соревнованиях разного уровня.
Александр Кулаков пожелал Владимиру Ивановичу крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов и неиссякаемой энергии.