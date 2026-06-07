Алексей Денисенко пострадал во время прогулки с собственной собакой

В Челябинске на экс-депутата Алексея Денисенко напала стая бездомных собак. Мужчина получил пять ранений, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Об этом пишет МК.

Стая бродячих собак напала на бывшего депутата

На северо-западе Челябинска во время выгула собственной собаки бывший депутат заксобрания области Алексей Денисенко подвергся нападению бродячих собак. Три животного сначала набросились на его питомца, а затем переключились на самого мужчину.

Пострадавший получил медицинскую помощь

В результате атаки Денисенко получил пять ранений на руках и ногах. Ему оказали помощь в травмпункте, наложили швы и сделали прививки от бешенства.

Экс-депутат отметил, что существующее законодательство не решает проблему бездомных животных и лишь увеличивает расходы бюджета на их отлов и стерилизацию.

Следственные действия

По факту нападения региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вероятно, в отношении служб по отлову бездомных животных.