Алексей Гержик: Подмосковье заблаговременно готовится к зиме

По прогнозам синоптиков снегопады и заморозки в Подмосковье придут уже в ноябре, а потому дорожные службы заблаговременно готовятся к непогоде. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Андрею Воробьеву доложил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.