Алексей Гержик: Подмосковье заблаговременно готовится к зиме
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
По прогнозам синоптиков снегопады и заморозки в Подмосковье придут уже в ноябре, а потому дорожные службы заблаговременно готовятся к непогоде. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Андрею Воробьеву доложил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.
«На сегодняшний день у нас заготовлено 44 % пескосоляной смеси. Этого объема нам хватит до конца текущего года с гарантией. А весь объем (а это 1,4 тыс. тонн – Прим. ред.) будет заготовлен до 1 декабря», - отметил Алексей Гержик.
Также он сообщил, что сейчас на завершающей стадии находится ремонт дорог.
«Процент выполнения без малого 97%», - подчеркнул министр.
При этом по состоянию на понедельник на региональной сети ремонт выполнен на 99,2 %, а на муниципальной – на 93%.