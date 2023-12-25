Алексей Гержик принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Зампред правительства Подмосковья — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик решил поучаствовать во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что регион принимает участие в акции не первый год — елка с желаниями ребят установлена в том числе и в Доме Правительства региона. Алексей Гержик рассказал, что ему выпала возможность исполнить желание тринадцатилетнего Сергея из Донбасса. Мальчик написал, что мечтает о ноутбуке. Гержик пообещал, что в ближайшее время подарок для ребенка будет куплен.

Напоминаем, что Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится на территории России с 2018 года, в рамках которой желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или с особенностями здоровья, исполняют тысячи неравнодушных граждан.