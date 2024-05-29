АЛЬФА-БАНК: индивидуальные решения и поддержка для каждого клиента

Сирена Гаджимурадова, региональный управляющий Альфа-Банком в Московской области, рассказывает о том, как Альфа-Банк поддерживает предпринимателей с помощью инновационных технологий, phygital-офисов и персонализированных решений, делая банковские услуги доступными и удобными для всех.

-Добрый день! Сегодня у нас особый гость — Сирена Гаджимурадова региональный управляющий Альфа-Банком в Московской области

Думаю, практически всем известно, что Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России, который на протяжении уже 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса.

Сирена Джабраиловна, самыми актуальными темами в этом году от предпринимателей, в рамках развития малого бизнеса, были запросы на эффективные банковские решения, которые помогают экономить время и получать максимально качественный результат для решения своих задач.

Я знаю, что Альфа банк имплементирует наиболее эффективные решения для своих клиентов, могли бы вы рассказать о них?

— Добрый день! Благодарю за приглашение. Действительно Альфа-банк крупнейший частный банк в России, который ежегодно усиливает свои позиции и предлагает значимые преимущества для наших клиентов. Мы делаем ставку на инновационные технологии и цифровые решения.

— По вашему мнению, насколько важно внедрять высокотехнологичные процессы в банковское обслуживание в современном мире?

— Ни для кого не секрет, что инновационные банки являются ключевым эффективным инструментом без которых развивать бизнес практически невозможно.

Например, Альфа-банк активно инвестируют в разработку и применение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и т. д.

Мы предлагаем клиентам онлайн-банкинг, цифровые платежные системы, автоматизированные инвестиционные портфели и многое другое. Наши клиенты решают финансовые задачи в реальном времени и на высоком уровне без необходимости посещения физического банка.

Также одним из ключевым фактором для нас является безопасность. Технологии аутентификации, многоуровневые методы защиты, автоматическое обнаружение мошенничества — все это позволяет нашим клиентам быть уверенными в надежности банка и защите своих активов.

Стратегически важным Альфа-банк считает разнообразие и широкий спектр продуктов и услуг: счета, кредиты, дебетовые и кредитные карты, ипотеку, инвестиционные продукты, управление активами и многое другое.

Мы предоставляем удобные инструменты для управления финансами и повышения доходности, а также помощь в планировании расходов и инвестиций.

— Звучит очень внушительно. А какие Альфа банк предлагает индивидуальные решения своим клиентам?

— Мы стремимся удовлетворить потребности каждого клиента, предлагая индивидуальные подходы и персонализированные рекомендации. Анализируя данные клиента, мы предлагаем оптимальные финансовые стратегии, продукты и услуги, которые максимально соответствуют их потребностям и ожиданиям. Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали нашу поддержку и получали все необходимые инструменты для эффективного управления своими финансами.

«Мы стремимся удовлетворить потребности каждого клиента, предлагая индивидуальные подходы и персонализированные рекомендации, » — рассказала Сирена Гаджимурадова, региональный управляющий Альфа-Банком в Московской области.

— Такое индивидуальное внимание к клиентам действительно важно. А какие преимущества, Вы бы выделили особенно?

— Наверное, хочется отметить невероятно простую и быструю процедуру регистрации бизнеса.

Сегодня в Альфа-банке заполнение заявки с любого устройства занимает не более 15 минут. Мы готовим документы и выпускаем электронную подпись, чтобы наши клиенты подписали их удаленно для отправки в налоговую.

А открытие расчётного счёта занимает ещё меньше времени. Пять минут на подключение — и вы сможете принимать первые платежи. И всё это также можно сделать удалено.

— Какие продукты и сервисы пользуются популярностью у клиентов малого и среднего бизнеса?

— безусловно, основным продуктом для предпринимателей является Кредит для бизнеса. Мы помогаем нашим партнерам поддержать или масштабировать свой бизнес. Но это не единственный наш продукт. Например, мы предлагаем интересные условия для предпринимателей, которые ведут бизнес на международном рынке, виде 3-х месячного бесплатного обслуживания. Мы знаем, как тяжело вести бизнес, когда ты в самом начале пути, поэтому предлагаем нашим партнерам и бесплатные сервисы, это наш мобильный и интернет-банк, а также бесплатная онлайн-бухгалтерия.

— И все эти продукты можно оформить дистанционно? А как же физическое обслуживание в офисах банка?

— Альфа-Банк давно уже реализовывает стратегию по открытию офисов нового phygital-формата. Наши обновленные офисы — это сочетание цифрового и физического формата взаимодействия с клиентом, physical и digital. В них нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе или коворкинги. Сегодня мы продолжаем усиливать свое присутствие в Подмосковье, открывая новые отделения в городах с населением от 10 тысяч человек и выше.

Поэтому клиентов, которые привыкли взаимодействовать вживую, мы ждем в наших офисах, где наши специалисты смогут помочь также быстро подготовить и оформить документы. Нам важно, чтобы наши клиенты чувствовали нашу поддержку и получали все необходимые инструменты для эффективного управления своим бизнесом.

— А вы проводите какие-либо мероприятия для предпринимателей?

— Да, Альфа-банк регулярно проводит и интегрируется в мероприятия, связанные с предпринимательской деятельностью.

В первую очередь хочется выделить Альфа Конфу для предпринимателей. Это серия масштабных офлайн-событий для предпринимателей. Каждый месяц — встречи со спикерами в новом городе. Конфа — абсолютно бесплатна для всех участников. Главная тема Альфа Конфы — мышление предпринимателей. Наши спикеры рассказывают о том, что отличает предпринимателей, подталкивает создавать новое, принимать дерзкие решения и приносит результат.

Также Альфа-банк активно принимает участие в праздновании Дня предпринимателя в Подмосковных городах.

«Альфа-Банк регулярно проводит мероприятия для предпринимателей, такие как Альфа Конфа, чтобы поддержать и вдохновить бизнес-сообщество, » — поделилась Сирена Гаджимурадова.

— Расскажите, а какие у вас планы на 2024 год?

— Мы планируем сосредоточимся на дальнейшем развитии наших цифровых решений и технологий, открывать новые phygital офисы, организовывать крупные мероприятия интегрироваться в большие проекты.

— Звучит масштабно. Спасибо вам, эта информация действительно будет очень интересна нашим читателям.

Интервью подготовил Осипов Константин Григорьевич.



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