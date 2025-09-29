Альфа-Банк открыл первый офис в Рузе, пгт Тучково

Офис в Тучково располагается на Привокзальной площади, д. 9. Современные офисы Альфа-Банка полностью меняют представление о том, как должно выглядеть отделение. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров. О том, что это Альфа-Банк напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе или коворкинг.

Фото: [ пресс-служба АО «Альфа-Банк» ]

«Мы уверены, что жителям понравится новый формат отделения, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Традиционно для наших клиентов доступны самые популярные продукты, а для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и кредитные предложения», - рассказала Сирена Гаджимурадова, Региональный Управляющий Альфа-Банка в Московской области.

Адрес офиса: г. Руза, пгт Тучково, ул Привокзальная площадь, д 9



Время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб. — вс.: выходной.



* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.



