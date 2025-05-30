Альфа-Банк провел первую Альфа-Конфу в Подмосковье

29 мая в Балашихе состоялась первая Альфа-Конфа для бизнеса Подмосковья. Мероприятие было приурочено ко Дню предпринимателя и стало 72-м по счету с момента запуска проекта.

Альфа-Конфа — это масштабный нетворкинг для предпринимателей, в рамках которого участники в неформальной обстановке общаются и обмениваются опытом с топ-менеджерами банка и популярными спикерами. В этом году стартовал третий сезон проекта, который посетили уже сотни тысяч предпринимателей. Тема сезона — ценности бизнеса.

Альфа-Конфа в Подмосковье собрала более 5 тысяч человек. Участники узнали, как ставить и достигать амбициозные цели, как увеличить продажи, а также в чем сила харизмы лидера. В программе мероприятия — приветственное слово от Заместителя Председателя Правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, выступление главы Альфа-Банка Владимира Верхошинского и популярных спикеров.

Владимир Волошин, Владимир Якуба, Оскар Хартманн и Лина Арифулина поделились с предпринимателями Подмосковья лучшими практиками. Спикеры рассказали о трендах маркетинга и продаж, бизнес-инновациях, обменялись опытом и разобрали личные кейсы участников.

«Альфа-Конфа предоставила прекрасную возможность для прямого диалога между бизнесом и представителями органов власти. Только в секторе МСП в Московской области зарегистрировано почти 470 тыс. предприятий, поэтому нам важно постоянно получать обратную связь от бизнеса. Прямо во время конференции мы провели небольшой интерактив с предпринимателями, в рамках которого обменялись информацией о действующих мерах господдержки бизнеса. Так, в Подмосковье сегодня действует целый ряд мер прямой финансовой поддержки бизнеса. С одной стороны мы еще раз информировали о них предпринимателей, с другой - получили обратный запрос на усовершенствование этих механизмов. Именно такой диалог и позволяет актуализировать программы господдержки», — сказала по итогам мероприятия зампред Екатерина Зиновьева.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин рассказал:

«Подмосковье — стратегически важный регион для развития предпринимательства в стране. Сегодня мы встретились с предпринимателями Подмосковья и поговорили о ценностях бизнеса, больших целях и, конечно, о том, что волнует их самих. Встреча получилась масштабной и вдохновляющей. Мы продолжаем поддерживать малый бизнес и говорим: «Ты все делаешь не так, продолжай!».

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