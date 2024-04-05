Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил с днем рождения горожанку Алису Михайловну Горячеву, которой исполнилось 100 лет.

«Рад, что по роду своей профессии знаком со многими талантливыми, умными, уникальными людьми — Алиса Михайловна Горячева одна из них», — призвался глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Алиса Михайловна приветливо встретила гостей из администрации. Она рассказала о том, какой жизненный путь прошла. После 9 класса копала окопы и рвы под Москвой, за что впоследствии была награждена орденом Победы за труд в годы ВОВ. В юности работала на ивантеевской фабрике им. Дзержинского.

Сложные периоды в жизни и тяжелый трудовой путь не сломили женщину. Напротив, они сформировали сильный и волевой характер. В свои 100 лет Алиса Михайловна — мудрая, активная и жизнерадостная женщина. Глава Максим Красноцветов отметил, что с таких россиян важно брать пример.

«Алиса Михайловна — пример для многих. Крепкого здоровья, душевной гармонии и долгих-долгих лет жизни!» — отметил Максим Красноцветов.

Встреча с горожанкой состоялась в рамках проекта «Историческая память» «Единой России».