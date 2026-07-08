«Алкоголь вреден» не работает: психолог сказала, какие слова на самом деле доходят до подростков

Случай на Истринском водохранилище, где 14-летнюю девочку спасли из воды в состоянии сильного опьянения, поднял острую тему: как говорить с подростками об алкоголе так, чтобы они услышали. Подмосковный психолог Марина Павлова в беседе с REGIONS предупредила, что запреты и запугивания в этом возрасте дают обратный эффект.

По ее словам, фраза «алкоголь вреден» для подростка — пустой звук, тогда как конкретный пример с тонувшей девочкой, которая потеряла контроль и чья жизнь теперь может измениться навсегда, работает гораздо сильнее. Подростки мыслят образами, и им важно показать, что беда может случиться с ними здесь и сейчас.

Психолог сформулировала пять правил. Первое — использовать реальные истории вместо абстрактных лекций: показать новости и объяснить, что в опьянении человек не способен оценивать опасность. Второе — не читать мораль, а говорить на равных, спрашивая мнение ребенка, чтобы он чувствовал себя услышанным. Третье — обсуждать последствия, а не запреты: вместо «не смей пить» объяснять, что алкоголь отключает самоконтроль и может привести к необратимым поступкам. Четвертое — не обесценивать: если ребенок уже пробовал спиртное, не кричать, а расспросить о его ощущениях, потому что диалог важнее наказания. Пятое — сохранять доверие, ведь если подросток боится реакции родителей, он будет скрывать проблемы, а задача взрослых — быть надежной опорой. Для наглядности Павлова советует показывать документальные кадры о том, как алкоголь разрушает внешность, дружбу и карьеру, и рассказывать реальные истории о спортсменах и семьях, потерявших все из-за спиртного.